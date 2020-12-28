Уряд підтримав вихід з іще однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт закону "Про вихід з угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок".

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив проєкт закону "Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок", оскільки така угода несе загрозу національним інтересам України», - повідомив Мокан.

За його словами, ця угода визначає організаційні засади, юридичні аспекти та зобов'язання у рамках створення єдиної системи фельд'єгерського зв'язку, призначеної для забезпечення доставки особливо важливої, секретної та іншої службової кореспонденції між главами держав, урядів та офіційної кореспонденції органів СНД органами влади та управління держав-учасниць угоди.

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Мокан уточнив, що центральним транзитним пунктом для пересилання офіційної кореспонденції Угоди визначено Москву.

«Враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, виконання зобов'язань українською стороною за зазначеною Угодою несе загрозу національним інтересам України, оскільки надає потенційну можливість доступу до документів під час їх знаходження на території РФ, а також створює загрозу життю і здоров'ю фельд'єгерів, які є військовослужбовцями та перебувають під час доставки офіційної кореспонденції на території країни-агресора», - поінформував представник уряду у ВР.

Як повідомлялося, Кабмін визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій.