Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проводить підсумкове засідання уряду.

Як передає Укрінформ, захід транслюється онлайн.

«Сьогодні підсумкове засідання уряду в цьому році», - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що 2020-й був роком швидких трансформацій, реформувань; крім коронавірусу, у різних регіонах України були повені, посухи. У цьому зв'язку Шмигаль подякував рятувальникам за роботу.

У вступному слові глава уряду підбиває підсумки у різних сферах діяльності Кабміну.