Ткаченко завтра дасть підсумкову пресконференцію - за рік роботи

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції 29 грудня розповість про підсумки роботи МКІП у 2020 році та плани на наступний рік.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Телеграмі. «Завтра о 16.30 розповім про підсумки роботи команди Міністерства культури та інформаційної політики у 2020 році та плани на 2021 рік», - написав міністр. Читайте також: Ткаченко розповів про проєкти МКІП з підтримки кіно Він додав, що захід транслюватиметься онлайн.