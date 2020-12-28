Ткаченко завтра дасть підсумкову пресконференцію - за рік роботи

Ткаченко завтра дасть підсумкову пресконференцію - за рік роботи

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції 29 грудня розповість про підсумки роботи МКІП у 2020 році та плани на наступний рік.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Телеграмі.

«Завтра о 16.30 розповім про підсумки роботи команди Міністерства культури та інформаційної політики у 2020 році та плани на 2021 рік», - написав міністр.

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Він додав, що захід транслюватиметься онлайн.

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