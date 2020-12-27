Олена Зеленська каже, що чоловік з нею поки не обговорював другий президентський термін

Дружина Президента України Олена Зеленська заявила, що Володимир Зеленський поки не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в інтерв'ю НВ.

«Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему «як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?» — такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення», — пояснила Зеленська.

За її словами, якщо Володимир Зеленський все ж таки прийме рішення піти на другий президентський термін — «значить, він відчуватиме, що не завершив щось розпочате і треба завершувати».

«Я поки б це не коментувала — не хочу на це налаштовуватися», — додала перша леді України.

У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, його дружина сказала: «Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед. Звісно, за ці півтора року я змінила свій погляд на те, як це все працює. Зараз я хоча б розумію, що це таке. І мене це не так лякає».

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України. Під час пресконференції з нагоди цієї дати він заявив, що подумає над тим, щоб балотуватися на другий термін у Президенти України, якщо бачитиме велику підтримку своїх дій з боку народу.

За результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, які презентував 21 грудня в Укрінформі аналітик Фонду «Демініціативи» ім. Кучеріва Сергій Шаповалов, українці назвали Зеленського і політиком року, і невдахою року.

Фото: ОП