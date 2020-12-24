Кабмін під час карантину провів два офлайн-засідання для розгляду таємних питань

Кабінет Міністрів під час карантину проводив два офлайн-засідання через розгляд таємних питань.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у інтерв'ю представнику уряду у Верховній Раді, народному депутату від "Слуги народу" Василю Мокану, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд проводить лише онлайн-засідання, ми провели два офлайн- засідання, які були пов'язані з таємними питаннями, що мають гриф, які неможливо було провести в режимі онлайн. Урядові комітети проводяться аналогічно - є один комітет, який має "грифовані" речі, який двічі збирався з тих самих питань таємно. Більшість нарад проводяться в онлайні", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, як вплинули карантинні обмеження на роботу Кабміну.

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Він додав, що в департаментах і директоратах є частина працівників, які перебувають на віддаленій роботі та самоізоляції.

Як повідомлялося, з 26 жовтня український уряд через пандемію COVID-19 проводить засідання в онлайн-режимі.