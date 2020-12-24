Україна хоче поглиблювати партнерство з Азербайджаном – Зеленський

Україна зацікавлена в подальшому поглибленні стратегічного партнерства з Азербайджаном.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вітанні Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву на Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Найщиріші вітання Президентові Азербайджану! Бажаю міцного здоров'я, натхнення та успіхів на благо азербайджанського народу. Радий буду вітати Вас у Києві. Україна зацікавлена в подальшому поглибленні стратегічного партнерства з Азербайджаном", - відзначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова заявила, що обидві країни підтримують територіальну цілісність одна одної, в тому числі й у міжнародних організаціях, і повне політичне взаєморозуміння між країнами є надійним фундаментом для розвитку співпраці в економічній і транспортній сферах, а також збільшення інвестицій.

фото: Твіттер Володимира Зеленського