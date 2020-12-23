Зеленський підписав закон про відповідальність за недостовірне декларування

Президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1074-ІХ.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду.

Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».

Як зазначається, підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Фото: president.gov.ua