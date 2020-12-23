Постанова Слідкому РФ щодо «обвинувачення» Марківа нікчемна - МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Росія підмінює правоохоронні функції виконанням політичних замовлень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС.

"Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення "обвинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною", - заявили у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що Слідком Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень, і додали, що це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань.

"Міністерство закордонних справ України в повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав та інтересів громадян України", - запевнили в МЗС.

Як повідомлялося, Слідчий комітет Росії висунув "обвинувачення" проти українського нацгвардійця Марківа, а також оголосив його у міжнародний розшук. Російська влада звинувачує українця у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова.