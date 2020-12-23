США можуть допомогти Україні замінити комп’ютерне обладнання в МЗС

Співпраця України та Сполучених Штатів Америки може передбачати заміну застарілого обладнання новими зразками.

Перелік обладнання визначатиметься із врахуванням наявних фінансових ресурсів після двосторонніх консультацій, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

“Україна та США є стратегічними партнерами та активно співпрацюють у політичній, економічній та військовій сферах. Одним із важливих напрямів такої співпраці є взаємодія у сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Ми високо цінуємо допомогу, яку американська сторона надає на посилення кіберспроможностей нашої держави. Така допомога може передбачати, зокрема, і заміну застарілого обладнання новими зразками”, - заявили в МЗС.

Зазначається, що українська сторона вже обговорювала з американськими партнерами це питання.

“Перспектива заміни та перелік комп’ютерного обладнання, яке підлягатиме заміні, визначатиметься враховуючи наявні фінансові ресурси та за результатами двосторонніх консультацій”, - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник держсекретаря США Кіт Крач за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що МЗС України вирішило демонтувати усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях.