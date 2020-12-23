Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака МАУ — Єнін

Іранська сторона неодноразово запевняла у завершенні роботи над звітом про катастрофу літака компанії “Міжнародні авіалінії України”, однак Україна документів не отримувала.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в інтерв’ю “Громадському радіо”, передає Укрінформ.

“Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні. Відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується впродовж одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт”, - наголосив Єнін.

Водночас, за його словами, остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі базуватиметься як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які йдуть переговори з іранською стороною.

“Наразі зарано коментувати звіт, оскільки ми самі з нетерпінням чекаємо завершення технічного розслідування, лише після цього буде коректно коментувати справжні причини авіакатастрофи. Можу зазначити лише, що українська сторона наполягає на об’єктивному і неупередженому розслідуванні. Ми неодноразово наголошували іранській стороні, що будь-які спроби підкупити нас, обміняти правду на той чи інший рівень компенсацій в цьому випадку не пройдуть”, - сказав заступник глави українського МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, іранські ЗМІ заявили, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака МАУ рейсу PS752 і що звіт був переданий 21 грудня через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі.

Літак МАУ рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.