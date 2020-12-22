Ані Рада, ані суспільство не підтримають відмову від курсу на ЄС та НАТО – Разумков

У Верховній Раді не знайдеться конституційної більшості, щоб змінити зовнішньополітичний курс держави, а також українське суспільство не підтримає відмову від інтеграції з ЄС та НАТО.

Про це, передає Укрінформ, заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24",

"Курс на ЄС, на НАТО закріплений у Конституції держави. Для зміни цих питань потрібна довга процедура, рішення КСУ, два голосування в парламенті, друге - 300 голосів. Я не думаю, що це підтримає українське суспільство. Ключовим моментом були події 2013-2014 років, і я не впевнений, що хтось ці питання підніматиме", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ 17 грудня 2020 року заявив, що Україна продовжить стратегічний курс, визначений і закріплений у Конституції, на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі.