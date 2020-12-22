Сервіс українською: «слуги народу» ще не розглядали скасування штрафів

Народні депутати від фракції "Слуга народу" поки не обговорювали законопроєкт свого колеги по фракції Максима Бужанського, який пропонує скасувати штрафи за відмову обслуговування українською мовою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції.

"Ми ще не обговорювали це на фракції. Це досить бурхливі дискусії якісь внутрішні зараз маються. Коли буде фракція в січні, тоді будемо мати якусь позицію щодо цього", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, група народних депутатів на чолі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським зареєстрували законопроєкт № 4528 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення".