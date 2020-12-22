Арахамія прокоментував поїздку депутата Шевченка до Білорусі
Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося на пресконференції керівництва партії "Слуга народу".
"Для мене це новина, чесно кажучи... Я не знаю, він у відпустці офіційно. Треба спочатку подивитися, що там він вже накоїв у своїй відпустці, а потім будемо якось реагувати на цей процес. Але можу тільки сказати, що пан Євген щотридні підходить до мене і каже: "давайте ви мене виключите з фракції". Я кажу: "Ні, будеш мучитися до самого кінця". Я думаю, що він просто по своїй стратегії далі йде, щоб все ж таки, щось трапилося", - сказав Арахамія.
Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав: "Зачекаємо результатів його поїздки".
Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі повідомив про свій візит до Білорусі. Зокрема, він зустрівся там з головою комісії з міжнародних відносин Національних зборів Білорусі.