Арахамія прокоментував поїздку депутата Шевченка до Білорусі

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував поїздку народного депутата від цієї політсили Євгенія Шевченка до Білорусі та його зустрічі там із офіційними особами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося на пресконференції керівництва партії "Слуга народу".

"Для мене це новина, чесно кажучи... Я не знаю, він у відпустці офіційно. Треба спочатку подивитися, що там він вже накоїв у своїй відпустці, а потім будемо якось реагувати на цей процес. Але можу тільки сказати, що пан Євген щотридні підходить до мене і каже: "давайте ви мене виключите з фракції". Я кажу: "Ні, будеш мучитися до самого кінця". Я думаю, що він просто по своїй стратегії далі йде, щоб все ж таки, щось трапилося", - сказав Арахамія.

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав: "Зачекаємо результатів його поїздки".

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі повідомив про свій візит до Білорусі. Зокрема, він зустрівся там з головою комісії з міжнародних відносин Національних зборів Білорусі.