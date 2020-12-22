Татаров каже, що ВАКС засідатиме у його справі 24 грудня

Татаров каже, що ВАКС засідатиме у його справі 24 грудня

Укрінформ
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що засідання Вищого антикорупційного суду щодо клопотання Національного антикорупційного бюро про обрання йому запобіжного заходу розпочнеться у четвер, 24 грудня о 12:30.

Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Шановні журналісти, запрошую вас в четвер 24 грудня о 12-30 в судове засідання Вищого антикорупційного суду України, де в рамках клопотання НАБУ про запобіжний захід я виступлю зі своєю позицією перед судом", - написав Татаров.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила, що клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Олег Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

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Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня, редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

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За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Водночас у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

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18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику керівника ОП про підозру.

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