Дипломати обговорили реалізацію завдання Президента з економізації зовнішньої політики

Українські дипломати обговорили шляхи та інструменти виконання завдання Президента Володимира Зеленського щодо економізації зовнішньої політики та сприяння українському бізнесу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час пленарної сесії «Економічна дипломатія: просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій», яка відбулася в межах Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

Зазначається, що сесія, яка проходила під головуванням заступника міністра закордонних справ (CDTO) Дмитра Сеніка, була присвячена розвитку інструментів економічної дипломатії з метою виконання завдання Президента щодо економізації зовнішньої політики та сприяння українському бізнесу.

"У своєму виступі заступник міністра приділив особливу увагу практичним аспектам застосування ключових показників ефективності (KPI) закордонних дипломатичних установ на економічному напрямі", - йдеться у повідомленні.

У роботі пленарної сесії, присвяченої просуванню українського експорту, взяли участь заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька та директор Офісу з просування експорту Тетяна Міськова.

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Дипломати й економісти обговорили питання відкриття іноземних ринків для українських виробників харчових продуктів, укладення нових торгівельних угод, обмінялися думками щодо найбільш перспективних для розширення експорту галузей української економіки.

«Надзвичайно важливо, що всі відомства, залучені до просування українського експорту, оперативно обмінюються планами і інформацією, доповнюючи один одного», – відзначив Сенік.

На пленарній сесії також порушувалося питання іміджу України серед інвесторів, посилення захисту прав інвесторів. Окрім того, було відзначено важливість нещодавно ухваленого Верховною Радою Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями».

Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про особливості роботи з міжнародними фінансовими інститутами в умовах пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на відкритті онлайн-конференції послів 17 грудня заявив, що оцінюватиме роботу українських послів за економічними показниками, а новопризначені глави закордонних дипломатичних представництв вже за пів року мають показати перші результати діяльності на економічному напрямку.

Фото: mfa.gov.ua