Запобіжний захід Януковичу обиратиме Печерський суд: клопотання адвокатів відхилили

Київський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів експрезидента Віктора Януковича щодо зміни підсудності при розгляді клопотання про обрання заочного запобіжного заходу Януковичу по справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це у Фейсбуці поінформувала ГО «Адвокатська дорадча група», передає Укрінформ.

«Київський апеляційний суд відмовив на клопотання захисникам Олександру Горошинському та Владиславу Шипоші змінити підсудність при розгляді клопотання про обрання заочного запобіжного заходу Віктору Януковичу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

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Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва щодо мітингувальників.

Це рішення давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасувати цей вирок.