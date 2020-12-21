Іран пообіцяв «сьогодні-завтра» опублікувати звіт про катастрофу МАУ

Іран найближчими днями представить технічний звіт про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, який був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня.

Про це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, передає Укрінформ з посиланням на MEHR.

За його словами, звіт буде опублікований та переданий українській стороні «пізніше сьогодні або завтра».

«Відповідні органи Ісламської Республіки Іран слідкують за цим питанням з особливим пріоритетом; ми доклали максимум зусиль (у подальшому розгляді справи) відповідно до міжнародних законів та договорів», - сказав Хатібзаде в понеділок.

Крім того, речник розкритикував заяви канадської сторони. Зокрема йдеться про заяву міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіппа Шампаня, в якій він наголосив, не вірить, що літак МАУ був збитий в Ірані внаслідок людської помилки.

«Це не проста справа. Заяви канадської влади були нав'язливими і неприйнятними з першого дня після інциденту», - сказав речник МЗС Ірану. Він також закликав Шампаня «дотримуватися дипломатичного етикету».

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА