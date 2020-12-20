Президент: У діяльність правоохоронців не втручаюся, але іноді прошу «прискоритися»

Президент Володимир Зеленський заявив, що не втручається у діяльність правоохоронних органів, але іноді просить "прискорити процеси".

Про це він сказав у інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Коментуючи ситуацію у банківській сфері й можливий вплив на реформу в цьому секторі окремих олігархів, Президент зауважив, що монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні незалежні.

"Вони мають повну підтримку від мене. Це стосується й антикорупційних органів. Вони чудово розуміють, що я їх не "ламаю", не втручаюся в їхні серйозні кейси. Скажу чесно, вони до мене, навпаки, звертаються по підтримку і в дуже складних ситуаціях цю підтримку одержують", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що іноді звертається до правоохоронців з проханням "прискорити процеси".

"Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: "Давайте прискорювати процеси, тому що є відчуття, що іноді по серйозних кейсах ви затягуєте процес", - зауважив глава держави.

Стосовно впливу на нього певних олігархів, Президент зазначив, що "на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість".

"Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний", - запевнив він.