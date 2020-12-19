Президент хотів би повернення спецпредставника США у справах України

Президент Володимир Зеленський хотів би, аби Сполучені Штати Америки поновили роботу спецпредставника у справах України чи відповідного органу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"У якийсь момент ми, на жаль, втратили спецпредставника по Україні у США Курта Волкера, він робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією і знав усю інформацію не з чуток. Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути", - зазначив Зеленський.

Водночас Президент підкреслив, що на цю посаду важливо не помилитися в кадровому питанні й обрати таку людину, яка здійснюватиме потрібні кроки та розуміє українську ментальність.

"Тут Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він – практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами", - переконаний Глава держави.

Він також висловив думку, що Байден, знаючи реформи в Україні, розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків, що, за словами Зеленського, дуже важливо, аби не розірвалися стосунки між Україною та США.

"Важливо розуміти, що реально відбувається. І тому мені здається, що ось це розуміння новим Президентом США реальності в Росії, в Україні, у Європі дасть велику можливість вирішення всіх конфліктних завдань", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, вибори президента США відбулися 3 листопада. За підсумками підрахованих голосів, перемогу з великим відривом отримав демократ Джо Байден.