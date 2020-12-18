Україна важлива для стабільності в Чорноморському регіоні - міністр оборони Туреччини

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акара відзначив, що переговори у форматі «Квадрига» були успішними та окреслили намічені раніше рамки двосторонньої співпраці.

Про це він сказав сьогодні на пресконференції в Києві після зустрічі у форматі «Квадрига», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна дуже важлива країна для миру й стабільності в Чорноморському регіоні. Це наш важливий сусід. Ми вживаємо усіх заходів для уникнення будь-яких провокацій. Здійснюємо всю свою діяльність, що стосується Чорноморського регіону, відповідно до Конвенції Монтре. Це важливо не лише для України й Туреччини, а й для всіх Чорноморських країн», - сказав Акар.

Міністр також наголосив, що Туреччина на усіх платформах підтримує Україну на її інтеграційному шляху в євроатлантичні інституції.

«Хочу із задоволенням підкреслити, що у результаті цих зусиль і підтримки Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО», - сказав він.

За словами міністра оборони Туреччини, переговорами у форматі «Квадрига» були успішними та окреслили намічені раніше рамки двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, 18 грудня Президент Володимир Зеленський привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці України та Туреччини – політико-безпекових консультацій у форматі «Квадрига» та запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

фото: Міноборони