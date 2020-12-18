Зеленко розповіла про практику «передачі влади» серед українських дипломатів

Новопризначений посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко каже, що серед українських дипломатів існує практика «передачі влади», а її попередник на цій посаді Дмитро Сенік поділився з нею цінним досвідом.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«МЗС у цьому сенсі є прогресивним міністерством - ми сповідуємо такі самі принципи, як і більшість зовнішньополітичних відомств розвинутих країн світу, коли зміна послів не означає переходу з однієї реальності в іншу і необхідності починати з чистого аркуша», - сказала дипломатка.

Читайте також: Зеленський збирається оцінювати роботу послів за економічними показниками

За словами Зеленко, для неї був дуже цінним досвід її попередника, а нині заступника міністра закордонних справ Дмитра Сеніка як ефективного посла, за час роботи якого не лише зміцнилися українсько-сінгапурські політичні відносини, а й значно зросли обсяги експорту української продукції на сінгапурський ринок.

«Я з дуже великою увагою і вдячністю сприйняла його поради. Звісно, у мене до нього було багато питань, пов’язаних з експортною діяльністю, з тим, де в нас ще є «вікно можливостей», яке я могла б використати», - зазначила посол.

Вона розповіла, що для Сінгапуру одним з пріоритетних напрямів є продовольча безпека країни, і це той ринок, на якому Україна може гарно себе показати, і вже себе показала.

«Моє завдання полягатиме в тому, щоб продовжити тон, який задав Дмитро Сенік, і бути промоутером українського бізнесу на сінгапурському ринку», - розповіла Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 листопада призначив Катерину Зеленко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур.