Посли Німеччини та Канади наголошують на важливості судової реформи в Україні

Судова реформа може стати другою великою реформою разом із децентралізацією, яка може фундаментально змінити Україну та зробити державу успішнішою.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі, передає кореспондент Укрінформу.

“Бачу певні шанси у ситуації з конституційною кризою, тому що раптом усі почали говорити про необхідність судової реформи. Думаю, що це друга реформа, яка фундаментально змінить Україну, разом із процесом децентралізації, і зробить її успішнішою країною”, - сказала посол.

Водночас вона наголосила, що процес децентралізації цього року вдалося довести до певних проміжних результатів.

За словами Фельдгузен, наразі важливо відобразити ці результати у Конституції відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, щоб громади мали стале фінансування, яке вони зможуть використовувати у довгостроковій перспективі.

Крім того, дипломат додала, що Україні потрібно продовжувати реформу системи охорони здоров’я.

“Німеччина та ЄС будуть продовжувати надавати всебічну підтримку процесу реформ в Україні”, - запевнила Фельдгузен.

У свою чергу, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза теж пообіцяла підтримку Україні у питанні відновлення територіальної цілісності і для впровадження реформ.

“Україна, безумовно, може покладатися на те, що Канада незмінно та безкомпромісно підтримуватиме територіальну цілісність не лише тактичних навчань для ЗСУ... Але також у форматі багатосторонніх форумів та ініціатив на кшталт Кримської платформи. Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з Україною”, - пообіцяла посол.

На її переконання, серед важливих наразі є реформи системи охорони здоров'я і правосуддя.

“Реформа системи правосуддя — це той напрямок, у якому ми повинні продовжувати працювати та належним чином її просувати. Це вкрай важливо для українських громадян і для двосторонніх відносин, якщо ми хочемо їх посилювати, особливо торговельних відносин”, - наголосила Ґаладза.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КС.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний суд України потребує реформування і деполітизації.

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Члени комісії вважають, що український парламент має обмежити проблематику подань до КСУ конкретними питаннями; зобов'язати КСУ вказувати конкретні причини для кожного законодавчого положення, які він вважає неконституційними; притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності має бути урегульовано в законі про КСУ; необхідно детально визначити термін «конфлікт інтересів»; має бути зменшений кворум для прийняття рішень у справах, у яких кворум є недостатнім через самовідведення суддів; парламент має ухвалювати законодавство, деталізуючи його наслідки для суддів КСУ; необхідно створити орган для перевірки кандидатів на обрання суддями КСУ.

Зеленський 11 грудня заявив, що при підготовці судової реформи в Україні врахують позиції Венеційської комісії.