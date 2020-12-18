Разумков закрив засідання Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Спікер також привітав народних депутатів із прийдешніми різдвяно-новорічними святами.

Наступне пленарне засідання Ради має відбутися 26 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати 18 грудня призначили Юлію Лапутіну на посаду міністра з питань ветеранів.

Окрім того, Верховна Рада схвалила зміни до 77 ст. Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими встановила пільги та підвищення оплати праці професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, а також на рік подовжила дозвіл закуповувати ліки поза Нацпереліком основних лікарських засобів.