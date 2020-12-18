Разумков відкрив Раду і відразу оголосив перерву

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошується перерва до 10:45. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібратися в моєму кабінеті", - сказав Разумков.

Спікер перепросив перед Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та членами уряду, які присутні на засіданні для участі в Годині запитань до уряду.

Разумков додав, що лише після наради парламент зможе повернутися до Години запитань до уряду.

Голова ВР також попросив Прем'єр-міністра долучитися до наради.

Разумков уточнив, що ініціаторами перерви були фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

Раніше заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі повідомив, що "ранок останнього пленарного дня в році розпочнеться з наради голів фракцій". За словами депутата, на нараді обговорюватимуть ймовірне кнопкодавство під час призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки 17 грудня.

Железняк також оприлюднив фото відповідної заяви про перерву.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Доти він виконував обов'язки очільника МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.