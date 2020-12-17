Кравчук не розуміє, чому його кличуть до комітету Ради

Голова делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не розуміє підстав для виклику його на заслуховування до парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповіді Кравчука на запрошення його до комітету, яку оприлюднив у своєму Телеграм-каналі перший заступник голови комітету Роман Лозинський.

Так, у відповіді голова делегації зазначає, що уважно ознайомився із запитом членів комітету щодо запрошення його на заслуховування.

«Як глава делегації я працюю виключно у правовому полі України. Мені наразі не до кінця зрозумілі правові підстави виклику мене як глави делегації, призначеного указом Президента України, на заслуховування одного з комітетів Верховної Ради України. Робота делегації та її глави підзвітна виключно Президенту України. Буду щиро вдячний за надання мені відповідних правових роз'яснень», - йдеться у відповіді.

Кравчук зауважив, що у складі української делегації у ТКГ працюють три голови парламентських комітетів.

Кравчук нагадав також, що брав участь у засіданні даного комітету у серпні, і тоді ж було досягнуто домовленості разом із Кабінетом міністрів, Офісом Президента та народними депутатами створити всередині парламенту робочу групу для напрацювання законодавства щодо забезпечення мирного процесу.

«Вважаю раціональною пропозицію налагодити пряму взаємодію та отримувати необхідну інформацію безпосередньо від своїх колег по парламенту», - зазначив Кравчук у відповіді.

Крім того, він зауважив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського, українська делегація для участі в ТКГ виробляє лише пропозиції та рекомендації щодо шляхів подальшої реалізації домовленостей лідерів нормандського формату та, як наслідок, Мінських домовленостей.

«Остаточне рішення щодо можливих та/або неможливих змін до законодавства України знаходиться у повноваженнях та компетенції виключно Верховної Ради України», - підкреслив Кравчук.

Разом з тим, він зазначив, що завдяки діяльності Української делегації у ТКГ, вже понад чотири місяці зберігається режим припинення вогню, кількість вбитих і поранених зменшилася більш ніж у десять разів, а кількість обстрілів - у 5,5 разів.

Кравчук також наголосив, що як ніхто інший розуміє пріоритет щодо захисту національних інтересів України і висловив сподівання що члени комітету розділяють ці пріоритети.

Як повідомлялося, представники парламентських фракцій «Голос», «Європейська солідарність», «Слуга народу» і депутатської групи «Довіра» пропонували запросити голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука на засідання комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу запропонованого ним «Плану спільних кроків» на Донбасі.

14 грудня члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликали його на зустріч.

Голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко припускав, що зустріч народних депутатів з Кравчуком скоріше за все відбудеться наступного тижня.