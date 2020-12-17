Україна залишатиметься вигідним партнером США для стримування Росії – політолог

Україна після зміни влади в США залишатиметься вигідним партнером для стримування Росії.

Таку думку висловив політолог-міжнародник, експерт ВГО «СД Платформа» Сильвестр Носенко на пресконференції в Укрінформі щодо прогнозів на 2021 рік.

«Треба пам’ятати про важливість двопартійної підтримки, на якій ми постійно наголошуємо. У США відбулися не лише президентські вибори, а також оновилася законодавча влада - верхня палата Сенат і нижня Палата представників. Зміна двопартійної системи щодо підтримки України не відбудеться ні на гірше, ні на краще. Адже Росія залишається викликом, загрозою, суперником для США, а Україна водночас є вигідним партнером для стримування Росії, на якого не треба витрачати дуже багато коштів», - сказав експерт.

На думку Носенка, широка міжнародна підтримка України у 2021 році залежатиме насамперед від успіху внутрішніх реформ, а не від того, що Україна є форпостом західної цивілізації на Сході.

«Щодо міжнародної підтримки України на всіх рівнях, то тут основним мотивом виступатиме успіх антикорупційної реформи і, відповідно, у відносинах із США нам слід очікувати, що фокус буде більше на перебігу внутрішньополітичних процесів в Україні, а не на тому, що Україна є форпостом західної цивілізації у війні з Росією», - вважає Носенко.

Як повідомлялось, ВГО «СД Платформа» - всеукраїнська громадська організація, що діє з 2012 року і представлена у більшості регіонів України. Мета організації - створення нової якості політичного життя в Україні, боротьба з безробіттям та популізмом, відстоювання соціальної справедливості, права на гідну працю та сталий розвиток.