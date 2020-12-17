Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 17 грудня призначила Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики та продовольства, а також Сергія Шкарлета - на посаду міністра освіти і науки.

Водночас парламентаріям не вистачило голосів, щоб призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Крім того, депутати ухвалили президентський закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» (№3760).

Парламентарії також внесли зміни в календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради, передбачивши, що тижні з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня будуть комітетськими, а тиждень з 25 по 29 січня - пленарним.

Було ухвалено закони «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), який передбачає штрафи для підпримців, які обслуговують клієнтів без засобів захисту під час карантину.