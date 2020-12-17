У «Слузі народу» кажуть, що консультації щодо призначення Вітренка і Шкарлета тривають

У Верховній Раді тривають консультації щодо призначення Юрія Вітренка та Сергія Шкарлета на посади міністрів енергетики та освіти і науки відповідно.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила журналістам член фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

На репліку про чутки, що нібито кандидатуру Вітренка не будуть виносити на голосування у сесійну залу через брак голосів, Верещук відповіла: «Дійсно, чутки мають місце».

«На сьогодні моя позиція наступна: краще ми не проголосуємо і не будемо обговорювати питання в залі парламенту, не домовившись між собою у фракції», - сказала Верещук.

За її словами, профільні комітети не дали позитивних висновків і щодо Вітренка, і щодо Шкарлета.

«Хотілось би, щоб було по-іншому. Тому краще доопрацювати, а тоді винести і проголосувати 226-ма (голосами – ред.). Бо якщо винести і не проголосувати, це ще гірше. Консультації тривають», - зауважила депутатка.

Водночас, на її думку, на підтримку Романа Лещенка на посаді міністра аграрної політики та продовольства «знайдеться 226 голосів».

Також Верещук повідомила, що голосування за призначення Шкарлета і Вітренка «перенесли і пішли радитися».

«Я сподіваюся, що після перерви ми зможемо дати відповідь більш детально», - додала вона.

Як повідомлялося, у порядку денному ВР на 17 грудня значиться питання призначення Лещенка міністром аграрної політики та продовольства, Вітренка - першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики, Шкарлета - міністром освіти і науки.