Рада зменшила кількість пленарних засідань у січні

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану, зменшивши кількість пленарних засідань у січні.

Як передає кореспондент Укрінформу, 295 народних депутатів проголосували за постанову №4501 «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання».

Документ вносить зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Передбачено, що в тиждень з 11 по 15 січня 2021 року народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях (групах).

Так само у тиждень з 18 по 22 січня передбачена робота парламентаріїв у комітетах, комісіях, фракціях (групах).

Тиждень з 25 по 29 січня буде пленарним: 25 січня відбудеться засідання Погоджувальної ради, 26 січня – пленарне засідання, 27 січня – пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях (групах), 28 січня – пленарне засідання, 29 січня – година запитань до уряду, пленарне засідання, закриття сесії.

До внесення цих змін календарний план передбачав, що тижні з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня будуть пленарними.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 - 24 січня 2021 року.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що народні депутати будуть працювати під час посиленого карантину.

Заступник голови фракції «Слуга народу Галина Янченко в коментарі Укрінформу висловила думку, що Верховна Рада на період посиленого карантину може змінити календарний план, збільшивши час роботи депутатів у комітетах, натомість зменшивши кількість пленарних засідань.