Разумков відкрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту у четвер.

Як передає кореспондент Укрінформу, у залі зареєстровано 270 народних депутатів.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер планує розглянути питання про призначення трьох міністрів.

Так, на посаду міністра аграрної політики та продовольства пропонується призначити чинного голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Пленарне засідання ВР України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики планується призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Сергія Шкарлета, який наразі тимчасово виконує обов'язки міністра освіти і науки, депутати мають намір призначити на посаду постійного міністра у цьому відомстві.

Крім того, порядок денний засідання передбачає розгляд у повторному другому читанні президентського законопроєкту №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Парламентарії також планують внести зміни в календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради, передбачивши, що тижні з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня будуть комітетськими, а тиждень з 25 по 29 січня - пленарним.

У другому читанні передбачено розгляд законопроєкту №3890 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".