Кремінь закликає Раду до державницького рішення при розгляді мовного законопроєкту

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звертається до народних депутатів із проханням ухвалити державницьке рішення при розгляді законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України» (№ 3683).

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого у Фуйсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, відповідний законопроєкт планують розглянути на пленарному засіданні ВР завтра, 17 грудня. Кремінь звернувся з офіційними листами щодо виключення із законопроєкту окремих норм, які суперечать Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - до Голови Верховної Ради України та Голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

“Пропоновані законопроєктом № 3683 зміни до статті 13 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також до статті 11 Повітряного кодексу України в чинній редакції не враховують та суперечать чинним положенням Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»”, - йдеться у листах.

Мовний Омбудсман звернув увагу, що навіть попри позицію Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради та Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, які вважають, що пропоновані норми не можуть бути підтримані, Комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури підтримав ухвалення проєкту №3683 за основу без жодних змін.

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“Як уповноважений із захисту державної мови я переконаний, що прийняття Верховною Радою України законопроєкту № 3683 у першому читанні без урахування пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та висновку Головного науково-експертного управління та внесення змін до статті 13 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та статті 11 Повітряного кодексу України може призвести до суттєвого звуження обсягу використання державної мови не лише у визначеній законопроєктом сфері, але й також у інших, зокрема, в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, що є неприпустимим”, - відзначив Кремінь.

Він закликав народних депутатів зважати на висловлені застереження та ухвалити державницьке рішення при розгляді законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року повторюватимуться і матимуть системний характер, можуть накладати штраф від 5100 до 6800 грн.