Зеленський просить Раду схвалити допуск іноземних військ в Україну - на навчання

Президент пропонує Верховній Раді схвалити його законопроєкт про допуск іноземних збройних сил в Україну для участі у навчаннях наступного року.

Глава держави Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях”. Законопроєкт №4499 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

“Проєкт Закону України “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях” розроблено з метою врегулювання питання виконання процедур щодо схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях”, - йдеться у пояснювальній записці.

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Проєкт визначено Президентом як невідкладний.

Документ 16 грудня передано на розгляд керівництву ВР та направлено на розгляд комітету.

Фото: Офіс Президента