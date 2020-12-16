Зеленський просить Раду схвалити допуск іноземних військ в Україну - на навчання
Глава держави Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях”. Законопроєкт №4499 оприлюднений на сайті Верховної Ради.
“Проєкт Закону України “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях” розроблено з метою врегулювання питання виконання процедур щодо схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях”, - йдеться у пояснювальній записці.
Проєкт визначено Президентом як невідкладний.
Документ 16 грудня передано на розгляд керівництву ВР та направлено на розгляд комітету.
Фото: Офіс Президента