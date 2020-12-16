Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту.

Про це повідомиляє кореспондент Укрінформу.

“Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, - сказав Разумков.

Як повідомлялося, народні депутати на засіданні прийняли відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів, а також достроково припинили повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Також Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до закону «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, що дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65 річного віку (№ 4096).

Окрім того, парламентарії ухвалили в цілому доопрацьований закон №3014 “Про електронні комунікації” з пропозиціями Президента.

Також було ухвалено закон щодо внесення змін до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України, яким надається право слідчим суддям або судам не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.