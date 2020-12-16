Рада відхилила доопрацьований закон щодо кандидатського резерву

Верховна Рада відхилила доопрацьований Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Рішення ухвалено за результатами розгляду закону із пропозиціями Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухвалення документа в цілому підтримали 224 народні депутати за мінімально необхідних 226-ти.

“Закон відхилено”, - оголосив Голова ВР Дмитро Разумков після голосування.

Документ передбачав запровадження кандидатського резерву – інформаційної системи (бази даних), до якої заноситиметься інформація про кандидатів для зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, та успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору.

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Законопроєкт передбачав норми, які б унеможливили звільнення державних службовців категорії «А» за політично вмотивованими рішеннями. З цією метою передбачалося виключити статтю 871 «Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення» Закону «Про державну службу» та внести відповідні техніко-юридичні зміни до законів «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади».

Крім того, пропонувалося поновити проведення конкурсів на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору, зокрема на посади державної служби категорії «А» - у шестимісячний строк з дня набрання чинності чим законом; на посади державної служби категорій «Б» та «в» - протягом одного року з дня набрання чинності чим законом.

Також пропонувалося впровадити гнучкий підхід у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування відповідно до практики законодавства країн-членів Європейського Союзу шляхом залишення державного службовця за рішенням суб’єкта призначення на державній службі за його згодою після досягнення 65-річного віку, але не більш як до досягнення ним 70-річного віку.

Водночас пропонувалося викласти назву закону в редакції «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування».

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву”. Проте 27 липня його ветував Президент Володимир Зеленський.

3 вересня Верховна Рада відправила на доопрацювання у комітет цей закон із пропозиціями глави держави.