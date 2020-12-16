Рада розгляне законопроєкт про «ковідні» доплати працівникам лабораторій

Народні депутати включили до порядку денного і визначили невідкладним законопроєкт №4464 “Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я)”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, 308 народних депутатів підтримали включення законопроєкту до порядку денного.

Крім того, 316 голосами парламент визначив проєкт невідкладним і скоротив строки внесення альтернативних.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що парламент зможе розглянути законопроєкт у п’ятницю, 18 грудня.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт закону №4464 розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я.

Зміни стосуються професіоналів з вищою немедичною освітою - бактеріологів, біологів та ін., які надають той самий спектр медичних послуг, що й лікар-лаборант, лікар-бактеріолог та інші.

Серед іншого, на них пропонується розповсюджувати соціальні гарантії, встановлені для медичних та фармацевтичних працівників, зокрема на: належні умови професійної діяльності; обов'язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством; соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків; скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством; пільгові умови пенсійного забезпечення та інше.