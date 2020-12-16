Кулеба анонсував велику нараду українських послів

Міністерство закордонних справ України проведе 17 грудня конференцію з керівниками закордонних дипломатичних установ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У четвер розпочнеться конференція українських послів, керівників закордонних дипломатичних установ. Це велика подія, що відбувається раз на два роки», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що у роботі з послами під час конференції будуть використані дані дослідження щодо того, які напрямки роботи мають бути пріоритетом МЗС наступного року.

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Окрім того, як зауважив Кулеба, існують певні моменти, які треба «шліфувати і змінювати» всередині системи МЗС.