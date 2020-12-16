У Раді зʼявився проєкт постанови про відставку міністра у справах ветеранів

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови №4498 “Про відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади Міністра у справах ветеранів України”.

Як передає Укрінформ, документ оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра у справах ветеранів України”, - йдеться у проєкті.

Причини відставки не вказані.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня перед закриттям пленарного засідання парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що до ВР надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Спікер доручив комітетам розглянути ці заяви.

Вранці 16 грудня Дмитро Разумков в ефірі одного із телеканалів повідомив, що парламент у середу планує розглянути відставку одного з міністрів.