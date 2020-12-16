Разумков відкрив засідання Ради, у залі - 212 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту.

У сесійній залі зареєструвалися 212 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

“Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим”, - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання в середу передбачає звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Водночас, Разумков в ефірі одного із телеканалів 16 грудня вранці повідомив, що парламент у середу планує розглянути відставку одного з міністрів.

Засідання Верховної Ради / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На засіданні також планується ухвалення постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна (позафракційний), якого було обрано мером Покровська Донецької області за результатами місцевих виборів.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд у другому читанні законопроєкту №4096 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі".

Також плануються до повторного розгляду доопрацьовані з пропозиціями Президента закони №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" та №3014 "Про електронні комунікації".

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3985 щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також на порядку денному - проєкт закону №3755 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж".