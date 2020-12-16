Уряд погодить вихід з низки міжнародних договорів, укладених у рамках СНД

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні у середу може ухвалити проєкт постанови про вихід з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціюватиме розгляд цього питання в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

Згідно з порядком денним, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонує затвердити план заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова — успішна держава”.

КМУ також може погодити норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події та внести зміни до переліку товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на боротьбу з СОVID-19. Ініціюватиме розгляд цих питань міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонує колегам змінити порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціюватиме внесення змін до порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з нього. Він же поставить на розгляд зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Прискорення інвестицій у сільське господарство України”.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський представить на затвердження Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Урядовці розглядатимуть проєкти постанов про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів, а також зміни до положення про Міністерство культури та інформаційної політики і положення про Державне агентство розвитку туризму. Вони також можуть внести зміни до порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує колегам врегулювати деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі, питання використання радіочастотного ресурсу.

Читайте також: На компенсацію за зруйноване окупантами житло Донбасу виділять 120 мільйонів

Учасники засідання також погодять проєкт Указу Президента про делегацію України для участі у заходах Енергетичного Співтовариства.

Планується, що урядовці погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Митного та Кримінального кодексів, до законів про Держслужбу спецзв’язку та захисту інформації, закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу, закону щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності, а також до деяких законів щодо підтримки волонтерської діяльності.

Засідання уряду 16 грудня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розпочнеться о 13:00.