Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів – Разумков
Укрінформ
Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути відставку одного з міністрів.
Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє пресслужба Апарату ВР.
Разумков зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів.
«Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра», - сказав Голова ВР.
Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня перед закриттям засідання ВР Дмитро Разумков оголосив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Спікер доручив комітетам розглянути ці заяви.