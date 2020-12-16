Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів – Разумков

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути відставку одного з міністрів.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє пресслужба Апарату ВР.

Разумков зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів.

«Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра», - сказав Голова ВР.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня перед закриттям засідання ВР Дмитро Разумков оголосив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Спікер доручив комітетам розглянути ці заяви.