Останні місяці стали випробуванням для політики Східного партнерства - Боррель

Європейська програма Східного партнерства в останні місяці поточного року зазнала суворих випробувань, що лише підкреслює необхідність її збереження.

Про це у Брюсселі під час виступу на пленарних слуханнях Європарламенту щодо стану Східного партнерства заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу. Повний запис виступу оприлюднено на мультимедійному порталі ЄС.

«Рік, що минає, і особливо кілька останніх місяців, були особливо важкими, та піддали випробуванням усіх нас. Ми стикнулися з наслідками пандемії, яка змінила наші пріоритети на тривалий час. Декілька наших країн-партнерів пережили конфлікти, насильницькі репресії, політичну напругу та вимоги демократичних цінностей і реформ з боку народу. У ці часи виклику необхідність співпраці проявилася ще сильнішою. Східне партнерство дозволяє нам відповідати на ці спільні виклики та надає платформу для діалогу й обміну найкращим досвідом», - сказав Боррель.

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Він додав, що Східне партнерство, засноване 11 років тому, стало міцною та корисною платформою для співпраці на користь ЄС та його сусідів на сході. Хоча результати такої співпраці виявилися дуже різними для кожного з партнерів, трьом країнам - Україні, Молдові та Грузії - вони відкрили шлях до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, що надало відчутний поштовх їх економічному і соціальному розвитку, стало стимулом для впровадження ключових реформ в економіці, системі державного управління, верховенства права та у боротьбі з корупцією.

«Східне партнерство створило спільний простір демократії, заможності та стабільності у нашому сусідстві. Воно має залишатися у верхніх рядках порядку денного ЄС. Це в наших інтересах. Цього ж вимагають наші партнери. Для них Євросоюз залишається закордонною інституцією, яка користується найбільшою довірою. Головним завданням та ключовим елементом для майбутнього Східного партнерства має стати зміцнення стійкості. Ми працюватимемо з партнерами на п’яти напрямках – економіка, демократія, довкілля, цифровий та соціальний розвиток», - пояснив високий представник ЄС.

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Як повідомлялося, Східне партнерство - політика Євросоюзу, започаткована у 2009 році, що має на меті розвиток співробітництва між ЄС та шістьма країнами: Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією і Азербайджаном. У червні поточного року у форматі відеоконференції відбулася зустріч лідерів Східного партнерства та країн ЄС, у ході якої Президент Зеленський відзначив, що воно є корисним для України в міру того, як наближає її до членства в Євросоюзі.

Фото: EU