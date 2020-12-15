Бюджет-2021: у Раду прийшли Шмигаль та міністри

Верховна Рада розглядає законопроєкт №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у другому читанні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Запропонований до розгляду проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік у другому читанні”, - оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відповідно до регламенту, міністр фінансів Сергій Марченко виступив із доповіддю, потім заплановані його відповіді на запитання, доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Олександра Трухіна та його відповіді на запитання.

У сесійній залі присутні також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.