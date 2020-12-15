Рада взялася за державний бюджет-2021

Народні депутати повернулися з перерви, яка була оголошена в пленарному засіданні Верховної Ради для доопрацювання проєкту державного бюджету-2021.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, повертаємось до нашої роботи. Займіть, будь ласка місця", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу. Наступне питання порядку денного - законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Також народні депутати мають намір затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік (проєкт постанови 4448).

Раніше парламентарії проголосували за продовження засідання до завершення розгляду законопроєктів №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4448 «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.