Рада оголосила перерву до 16 години

Народні депутати оголосили перерву в пленарному засіданні Верховної Ради до 16:00.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію оголосити перерву в пленарному засіданні парламенту до 16:00.

Цю пропозицію підтримали 293 народних депутати.

Разумков зазначив, що у зв'язку з рішеннями, які були ухвалені під час розгляду змін до Бюджетного кодексу, виникли питання, які потребують доопрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу.

Наступне питання порядку денного - законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Також народні депутати мають намір затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік (проєкт постанови 4448).

Раніше парламентарії проголосували за продовження засідання до завершення розгляду законопроєктів №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4448 «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.