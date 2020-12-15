«Батьківщина» підтримає бюджет-2021, якщо будуть враховані деякі позиції - Соболєв

Парламентська фракція "Батьківщина" готова підтримати у другому читанні проєкт державного бюджету на 2021-й рік, якщо в кінцевій редакції будуть враховані позиції, на яких наполягає фракція.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді сказав заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

За словами депутата, "Батьківщина" наполягає на врахуванні у бюджеті чотирьох питань: направлення коштів "паливного акцизу" в місцеві бюджети, податок Укрзалізниці в місцеві ради, суттєве підвищення зарплат лікарям і вчителям.

"Якщо уряд заявить ці позиції, це дає нам можливість підтримати цей бюджет", - зазначив Соболєв.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламентарії розглянуть у другому читанні законопроєкти №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).