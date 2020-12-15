Засідання Верховної Ради

У залі зареєструвалося 229 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламентарії розглянуть у другому читанні законопроєкти №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Народні депутати також планують затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік (проєкт постанови №4448).

Передбачено також ухвалення рішення щодо законопроєктів №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції" та №4471 щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду.

Парламентарії мають намір розглянути законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Крім того, порядок денний засідання містить законопроєкт №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Депутати повинні також повторно розглянути доопрацьовані закони з пропозиціями Президента №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" та №3014 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

У другому читанні планується розглянути проєкт закону №4096 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі".