Глави МЗС України та Фінляндії обговорили протидію гібридним загрозам

Міністри закордонних справ України та Фінляндії Дмитро Кулеба та Пекка Хаавісто телефоном обговорили пріоритети співпраці країн у 2021 році.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу МЗС.

"Я переконаний, що наступного року Україна та Фінляндія здатні сповна розкрити потенціал співпраці у боротьбі з COVID-19, протидії гібридним загрозам, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій, реформуванні освіти", — сказав Кулеба.

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Співрозмовники домовилися започаткувати на рівні зовнішньополітичних відомств діалог у сфері протидії гібридним загрозам.

“Україна має безцінний практичний досвід протидії агресії у всіх її вимірах: не лише військовому, а й інформаційному, економічному, соціальному та культурному. Своєю чергою, Фінляндія є одним із провідних європейських центрів аналізу гібридних загроз. Обмін досвідом та координація у цій сфері зміцнить національну безпеку як України та Фінляндії, так і їхніх партнерів”, — підкреслив глава українського МЗС.

Міністри також обговорили кроки України та Фінляндії задля боротьби із пандемією та домовилися співпрацювати в питанні постачання вакцини проти COVID-19.

Український міністр поінформував колегу про створення Кримської платформи та її пріоритети, запросив Фінляндію взяти участь в установчому саміті Кримської платформи наступного року.

Кулеба особливо відзначив внесок Фінляндії у розвиток української освіти в рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української школи», а також подякував Фінляндії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, підтримку євроінтеграції нашої держави.

У березні 2018 року уряди України та Фінляндської Республіки підписали у Києві Угоду про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформи української школи». Проєкт розрахований на 4 роки (2018-2022) та передбачає залучення 6 млн євро технічної допомоги уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні. Передовий досвід Фінляндії у сфері освіти вже впроваджується в Україні у межах концепції «Нова українська школа».