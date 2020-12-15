Глави МЗС України та Фінляндії обговорили протидію гібридним загрозам
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу МЗС.
"Я переконаний, що наступного року Україна та Фінляндія здатні сповна розкрити потенціал співпраці у боротьбі з COVID-19, протидії гібридним загрозам, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій, реформуванні освіти", — сказав Кулеба.
Співрозмовники домовилися започаткувати на рівні зовнішньополітичних відомств діалог у сфері протидії гібридним загрозам.
“Україна має безцінний практичний досвід протидії агресії у всіх її вимірах: не лише військовому, а й інформаційному, економічному, соціальному та культурному. Своєю чергою, Фінляндія є одним із провідних європейських центрів аналізу гібридних загроз. Обмін досвідом та координація у цій сфері зміцнить національну безпеку як України та Фінляндії, так і їхніх партнерів”, — підкреслив глава українського МЗС.
Міністри також обговорили кроки України та Фінляндії задля боротьби із пандемією та домовилися співпрацювати в питанні постачання вакцини проти COVID-19.
Український міністр поінформував колегу про створення Кримської платформи та її пріоритети, запросив Фінляндію взяти участь в установчому саміті Кримської платформи наступного року.
Кулеба особливо відзначив внесок Фінляндії у розвиток української освіти в рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української школи», а також подякував Фінляндії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, підтримку євроінтеграції нашої держави.
У березні 2018 року уряди України та Фінляндської Республіки підписали у Києві Угоду про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформи української школи». Проєкт розрахований на 4 роки (2018-2022) та передбачає залучення 6 млн євро технічної допомоги уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні. Передовий досвід Фінляндії у сфері освіти вже впроваджується в Україні у межах концепції «Нова українська школа».