Комітет Ради схвалив продовження дії закону про особливий статус Донбасу

Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування схвалив законопроєкт щодо продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив член комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу” Олександр Качура в Телеграм-каналі.

“На засіданні Комітету організації державної влади був схвалений законопроєкт щодо продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, - поінформував Качура.

Депутат уточнив, що комітет повним складом проголосував “за”, крім представника фракції “Голос” Романа Лозинського.

За словами Качури, Лозинський зазначив, що його фракція так само буде голосувати проти законопроєкту №4467 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в залі Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №4467 “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був зареєстрований у Верховній Раді 7 грудня. Він пропонує продовжити на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 — до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 — до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради поінформував, що парламент розгляне законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» у вівторок, 15 грудня.