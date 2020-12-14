Рада готова збиратися позачергово під час локдауну

Голова ВР Дмитро Разумков зазначає, що народні депутати будуть готові збиратися на позачергові засідання парламенту під час посилених карантинних заходів у разі потреби.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив на брифінгу у Верховній Раді.

“Щодо графіку роботи Верховної Ради. Сьогодні й під час погоджувальної ради піднімалося питання різними фракціями. І зранку, коли ми говорили, теоретично такі зміни (в графіку роботи Верховної Ради, - ред.) можливі з урахуванням того локдауну, який буде запроваджуватися в Україні. Але на режим роботи, якщо буде необхідно, то це не вплине. Народні депутати готові будуть збиратися на позачергові засідання достатньо швидко. Як ви це бачили, ми робили це і до цього”, - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.