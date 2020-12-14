Рада готова збиратися позачергово під час локдауну

Рада готова збиратися позачергово під час локдауну

Укрінформ
Голова ВР Дмитро Разумков зазначає, що народні депутати будуть готові збиратися на позачергові засідання парламенту під час посилених карантинних заходів у разі потреби.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив на брифінгу у Верховній Раді.

“Щодо графіку роботи Верховної Ради. Сьогодні й під час погоджувальної ради піднімалося питання різними фракціями. І зранку, коли ми говорили, теоретично такі зміни (в графіку роботи Верховної Ради, - ред.) можливі з урахуванням того локдауну, який буде запроваджуватися в Україні. Але на режим роботи, якщо буде необхідно, то це не вплине. Народні депутати готові будуть збиратися на позачергові засідання достатньо швидко. Як ви це бачили, ми робили це і до цього”, - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

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