Разумков каже, що російські санкції на нього ніяк не вплинуть

Разумков каже, що російські санкції на нього ніяк не вплинуть

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував внесення його до санкційних списків Російської Федерації, заявивши, що ці санкції жодним чином на нього не вплинуть з організаційно-фінансової точки зору.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив на брифінгу у Верховній Раді.

“Для мене це таке риторичне питання. У мене не було бізнесу, не було коштів, не було якоїсь нерухомості в Російській Федерації, я не планую її там придбавати. Тому виключно з організаційно-фінансової точки зору ці санкції жодним планом на мене не вплинуть”, - сказав Разумков.

Голова ВР додав, що і надалі працюватиме на користь України, на що не вплине внесення у жодні санкційні списки.

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“Щодо внесення в санкційний список моя позиція наступна: я працював, працюю і буду працювати на користь держави Україна, як Голова Верховної Ради. І якщо я навіть не буду Головою Верховної Ради, це на мою позицію впливати абсолютно не буде, тим більше жодними внесеннями в санкційні або якісь інші списки. Це точно не можна буде змінити”, - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, до оновленого "списку санкцій" Росії проти України потрапили Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

У списку осіб, на яких поширюються санкційні обмеження, також опинилися народні депутати з фракції партії "Слуга народу" Максим Бужанський, Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Герус, Олександр Качура і Гео Лерос.

Загалом санкційний перелік налічує 849 осіб.

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